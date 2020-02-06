Новгородский вуз учредил стипендию имени Валентина Янина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Стипендия имени крупнейшего исследователя Новгородской Руси и берестяных грамот академика Валентина Янина появится в Новгородском госуниверситете (НовГУ), сообщил в четверг и. о. ректора университета Юрий Боровиков. С сентября на нее смогут претендовать студенты вуза, добившиеся успехов в гуманитарных науках.

Советский и российский ученый умер 2 февраля в Москве, не дожив четырех дней до 91 года.

"Мы приняли решение учредить именную стипендию академика Валентина Янина. Кроме того, в 2020 году в университете появится именная аудитория, названная в честь Валентина Лаврентьевича", - объявил во время прощания с ученым Боровиков.

Как пояснила ТАСС начальник управления информации и коммуникационной политики НовГУ Марина Пуксант, Янин сыграл огромную роль в становлении Новгородского госуниверситета, именно он предложил присвоить вузу имя Ярослава Мудрого. В январе 1999 года Янину вручили диплом почетного профессора НовГУ имени Ярослава Мудрого.

На первую стипендию имени крупнейшего исследователя Новгородской Руси, по словам Пуксант, студенты смогут претендовать со следующего учебного, то есть с сентября 2020 года. "Вероятнее всего, ее смогут получать студенты университета за заслуги в гуманитарных науках, а условия и величину стипендии определит стипендиальная комиссия", - сказала собеседница агентства.