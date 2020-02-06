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Акции протеста во Франции

МИД РФ предупредил россиян о возможных беспорядках во Франции 8 февраля

В этот день пройдут акции протеста сторонников движения "желтых жилетов"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных беспорядках в крупных городах Франции в субботу в связи с акциями протеста сторонников движения "желтых жилетов". Соответствующее сообщение распространил в четверг Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"На 8 февраля в крупных городах страны намечены манифестации сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протестные акции проходят регулярно и зачастую сопровождаются беспорядками, вандализмом и грабежами со стороны агрессивно настроенных манифестантов.

Теги
РоссияФранцияАкции протеста во Франции
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