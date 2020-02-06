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Садовничий хотел бы, чтобы Путин остался у власти после 2024 года

Ректор МГУ не стал прогнозировать, в каком качестве нынешний президент мог бы остаться у власти после истечения срока его полномочий, однако отметил, что "есть варианты"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий надеется, что после истечения президентских полномочий в 2024 году Владимир Путин останется у власти в той или иной роли. Об этом академик заявил в беседе с журналистами в четверг в Кремле перед началом совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Я бы хотел, чтобы остался", - ответил Садовничий на вопрос о том, может ли нынешний президент остаться у власти в той или иной роли после 2024 года. Ректор МГУ отметил, что знает Путина уже более 25 лет. "Он конкретен, он понимает собеседника, очень предан работе, безусловно, благодаря ему мы сделали то, что сделали", - сказал Садовничий.

"<...> Россия, я думаю, нуждается пока в таком стабильном руководстве", - продолжил ученый. Он не стал прогнозировать, в каком качестве Путин мог бы остаться у власти после истечения срока его президентских полномочий. "Сейчас я не могу предположить, есть варианты", - считает Садовничий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСадовничий, Виктор Антонович
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