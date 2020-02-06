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Китайская вирусная пневмония

Пассажиры круизных лайнеров оказались в заложниках у 2019-nCoV

Судно Westerdam может стать третьим круизным лайнером, пассажиры которого будут находиться на карантине

ТАСС, 6 февраля. К пассажирам двух круизных лайнеров, оказавшихся в заложниках у коронавируса 2019-nCoV, могут добавиться туристы с судна Westerdam, которое в настоящее время держит курс на Японию. По данным японских властей, на его борту могут оказаться инфицированные. Если это подтвердится, то иностранным пассажирам лайнера откажут в выходе на берег, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании специального правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время в водах рядом с японским портом Иокогама на двухнедельном карантине стоит круизное судно Diamond Princess, где находятся около 3,7 тыс. человек из более чем 50 стран, в том числе более двух десятков россиян. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у 20 туристов диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV.

Заболевшие эвакуированы и доставлены в медицинские учреждения префектуры Канагава, остальные пассажиры помещены в карантин непосредственно на борту лайнера.

По данным посольства РФ в Японии, у граждан России, находящихся на борту Diamond Princess, вирус 2019-nCoV не выявлен. Как рассказал ТАСС россиянин Олег Щербаков, путешествующий на лайнере вместе с семьей, из-за карантина туристам запрещено покидать каюты. По сведениям российского посольства, карантин может продлиться до 20 февраля.

В схожей ситуации оказались и туристы с круизного лайнера World Dream, помещенного в карантин в Гонконге. С 19 по 24 января судно совершало круиз из Гуанчжоу во Вьетнам, а впоследствии у троих пассажиров-китайцев диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV. Поскольку во время следующего рейса на Тайвань у трех десятков членов экипажа были выявлены тревожные симптомы, напоминающие коронавирусную инфекцию, было решено поместить лайнер в карантин.

На борту World Dream находится около 1,8 тыс. пассажиров (90% из них жители Гонконга) и столько же членов экипажа. Представители медицинских служб заявили, что никому из них не будет дозволено сойти на берег до тех пор, пока врачи не проведут медосмотр и тесты.

Российских граждан среди туристов нет, но четыре россиянина входят в состав экипажа лайнера. Симптомов заболевания у них не выявлено, сообщил вице-консул консульства РФ в Гонконге Борис Эздрин в эфире телеканала "Россия-24".

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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