Во ФСИН заявили, что члены ОНК стали реже посещать заключенных

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Члены региональных Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в прошедшем году меньше посещали колонии и СИЗО, реже встречались с заключенными для личных бесед и провели меньше мероприятий в местах заключения, чем в 2018 году. Об этом сообщил замначальника правового управления ФСИН России Евгений Степанов в Общественной палате РФ на форуме региональных ОНК.

"Минувший год характеризуется снижением основных показателей деятельности ОНК. Так, в истекшем году члены ОНК осуществили 3759 посещений учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), что на 62 посещения меньше, чем в 2018 году. Также снизилось количество индивидуальных бесед с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на 1697 и составило 9160. С участием и по инициативе ОНК в учреждениях УИС проведено 7735 мероприятий, что на 555 мероприятий меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Степанов.

Он добавил, что в 2019 году члены ОНК выносили замечания после посещений учреждений УИС в 19% случаев.

По словам Степанова, в новом составе ОНК стало больше священнослужителей (около 80), что, по отзывам из УФСИН регионов, положительно сказалось на работе правозащитников.