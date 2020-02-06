Путин назвал неприемлемыми идеи "расселить" вузы из Москвы и Петербурга

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Высокая концентрация вузов в Москве и Санкт-Петербурге является вызовом для сбалансированного развития пространства всей страны, но чисто административно "расселить" эти институты и университеты нельзя. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Главной проблемой в этой сфере он назвал "сохраняющуюся сверхконцентрацию образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге", обратив внимание, что в этих двух городах действует свыше 200 высших учебных заведений - если не считать их собственные филиалы, это более четверти всех вузов страны. Путин отметил, что на определенных исторических этапах подобная концентрация была, может быть, оправданной, однако затем "приобрела явно гипертрофированные формы, в том числе из-за общих социально-экономических диспропорций в стране на рубеже XXI века".

"Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России", - сказал Путин, отметив при этом, что было бы "грубой ошибкой" решать данную проблему чисто административно, забывая "о жизни, о самих преподавателях, о студентах". "Всякие разговоры [о том, чтобы] расселить студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы", - подчеркнул президент РФ. Он добавил, что не все высшие учебные заведения в регионах "в состоянии конкурировать со столичными городами" как по качеству подготовки студентов, так и по квалификации преподавателей, а также по уровню оснащения.

Увеличение бюджетных мест

Путин также заявил, что число бюджетных мест в вузах регионов России с 2021 года будет ежегодно увеличиваться, в течение четырех лет на эти цели будет дополнительно направлено около 70 млрд рублей.

"Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, прежде всего, конечно, в такие регионы, которые нуждаются в современных молодых перспективных кадрах", - сказал Путин. Он отметил, что потребность в таких кадрах постоянно растет.

"В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 млрд рублей", - сказал глава государства, отметив, что одного этого шага недостаточно.