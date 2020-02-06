Путин против "обязаловки" в виде возвращения распределения в вузах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что часто слышит об идеях вернуть систему распределения в вузах, но считает, что "обязаловкой" проблемы в этой сфере не решить.

"Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышу, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью", - сказал глава государства в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Он при этом подчеркнул: "Обязаловкой мы ничего не решим". По словам президента, жизнь кардинально поменялась, поэтому нужны условия для самореализации молодых людей, современные и привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. "Этими задачами нам и нужно вместе заняться", - заключил глава государства.