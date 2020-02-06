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Путин предложил осенью обсудить на Госсовете развитие образования

Правительству, регионам и муниципалитетам вместе с гражданским обществом и бизнесом нужно вести последовательную работу по всем направлениям демографического развития, отметил президент РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заседание Госсовета осенью 2020 года планируется посветить развитию образования. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

По его словам, правительству, регионам и муниципалитетам вместе с гражданским обществом и бизнесом нужно вести последовательную работу по всем направлениям демографического развития, включая просвещение и образование. "В этой связи уже в начале следующего учебного года на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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