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В Петербурге до конца года разработают проект очистки реки, куда Пулково сбрасывал стоки

Глава городского комитета по природопользованию Денис Беляев сообщил, что река не сможет полностью восстановиться сама

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Река Новая на юге Санкт-Петербурга, куда ранее аэропорт Пулково сбрасывал сточные воды, из-за чего было возбуждено уголовное дело, не сможет окончательно восстановиться сама после загрязений. Об этом сообщил в четверг журналистам глава городского комитета по природопользованию Денис Беляев, отметив, что до конца текущего года будет разработан проект ее очистки, а затем будет определен срок проведения работ и необходимое финансирование.

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"Можно сказать, что данный объект полностью сам восстановиться не сможет и нам будет необходимо провести определенные действия для изъятия зараженных донных отложений и выкосом той растительности, которая существует. В этом году у нас будет точно проект, и до конца года мы будем понимать объем работ и когда приступим", - сказал Беляев на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

Летом 2018 года вода реки окрасилась в сине-зеленый цвет и приобрела посторонний запах. Экологи установили, что концентрация вредных веществ в воде Новой превышена в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу обвинил в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

Ведомство также оценило ущерб от загрязнения реки более чем в 160 млн рублей и подало в суд на управляющую аэропортом компанию "Воздушные ворота Северной столицы", иск о взыскании денег рассматривается в арбитражном суде Петербурга, по нему назначена экспертиза. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды.

Сам аэропорт летом прошлого года прекратил сливать стоки в Новую, переключив их сброс на систему канализации. После этого экологи отмечали, что состояние реки заметно улучшается.

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