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Губернатор Ленобласти предложил поддерживать модернизацию техникумов за счет предприятий

По словам Александра Дрозденко, в сфере среднего профессионального образования также следует ввести более расширенную производственную практику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил предприятиям, которые заключают соглашения с техникумами и училищами, оплачивать затраты на обучение специалистов и модернизацию учреждений. Дрозденко также считает, что регионы должны получить право финансировать вузы, рассказал он в четверг в эфире канала "Россия-24" перед совместным заседанием президиума Госсовета и Совета по науке и образованию с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я предложил поправки, при которых, если предприятие заключает соглашение с профессиональным училищем, с техникумом, то затраты, связанные с обучением, модернизацией этого техникума или училища, затраты, связанные с созданием новых лабораторий, научных центров, относились на затраты предприятия", - рассказал губернатор. По его мнению, также в сфере среднего профессионального образования следует ввести более расширенную производственную практику.

"Не как сегодня - 30-40 дней за весь период обучения, а как раньше мы учились, как минимум, треть обучения должна соответствовать производственной практике. Тогда люди, приходя на работу, они будут понимать, что такое работа, технологии и вливаться в коллектив", - пояснил Дрозденко. Он также считает, что обязательная практика и стажировка на лучших предприятиях отрасли должна быть организована и для педагогов, которые преподают в техникумах и училищах, чтобы "они не отрывались от лучших практик и технологий".

Кроме того, Дрозденко отметил, что сейчас региональные власти имеют право финансировать учреждения среднего и специального образования, но отделены от высшей школы. "Поэтому мы предлагаем внести изменения в законодательство, которое будет помогать нам, субъектам, оказывать прямую финансовую поддержку высшим учебным заведениям - и на модернизацию обучения, и на социальную поддержку преподавателей, профессоров - жилье, детские сады, другие социальные льготы", - рассказал губернатор. По его мнению, это также даст возможность через грантовую поддержку заказывать и оплачивать научные разработки, которые нужны регионам.

Заседание пройдет в Большом Кремлевском дворце. Оно будет посвящено вопросам повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичДрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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