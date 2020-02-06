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Путин пообещал увеличить размеры поддержки молодым специалистам за научные результаты

Президент заявил, что это будет сделано "в самое ближайшее время"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что размеры поддержки молодых ученых за достигнутые результаты будут увеличены.

"У нас много талантливых, целеустремленных молодых людей, мы их должны сохранить и дать раскрыться в полную силу именно здесь, в России", - заявил глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Поэтому Путин считает правильным "увеличить размеры поддержки за достижения научных творческих результатов". "Мы это сделаем в самое ближайшее время", - пообещал президент.

Ранее в четверг Путин вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год, размер каждой из них - 5 млн рублей. Церемония прошла в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля.

Теги
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