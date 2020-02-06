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Китайская вирусная пневмония

Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Номер с такой обложкой поступит в продажу 17 февраля

ТАСС, 6 февраля. Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time. Об этом издание сообщило в четверг в своем Twitter.

Номер с этой обложкой поступит в продажу 17 февраля.

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На передовице приводятся заголовки трех статей, которые посвящены эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и ее возможным политическим и экономическим последствиям для Китая - "Китайский тест", "Предотвращая следующую вспышку", "Экономическая угроза". Кроме того, в твит вставлена ссылка на статью под названием "Распространение коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
КитайСи ЦзиньпинКитайская вирусная пневмония
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