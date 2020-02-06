В Минюсте вновь обсудят инициативу по увеличению до года срока давности за нарушения КоАП

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Увеличение срока давности привлечения к ответственности за административные правонарушения с двух-трех месяцев, как в действующем Кодексе об административных нарушениях (КоАП), до одного года стало одной из самых дискуссионных новелл в будущих кодексах (КоАП и процессуальном кодексе). Это признал заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, выступая на совещании в Совете Федерации на тему "Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ".

"Этот вопрос сейчас активно обсуждается, дискутируется, является спорным. Безусловно, поступающие отзывы от граждан, заключения экспертов заставляют нас вернуться к этому вопросу и еще раз внимательно обсудить, по каким именно категориям правонарушений какой должен быть срок давности", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что при подготовке новых кодексов учитывались предложения об увеличении сроков давности привлечения к административной ответственности по ряду категорий нарушений от многих субъектов РФ (в том числе от Законодательного собрания Нижегородской области, правительств Архангельской и Иркутской областей, Костромской областной думы и ряда других регионов). "Как правило, эти предложения состояли в том, чтобы существующие сроки давности, составляющие два-три месяца, увеличить до одного года или до шести месяцев, как предложили в Нижегородской области", - заметил Новак. Он напомнил, что, хотя действующий КоАП предусматривает срок давности два-три месяца, "из него столько уже сделано исключений, что у огромного количества составов уже сейчас срок давности составляет один год".

"В связи с этим было предложено сделать это общим правилом, - сообщил Новак. - Но, повторяю, это еще будет обсуждаться с учетом поступающих предложений в рамках общественного обсуждения".

30 января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы подготовленные рабочей группой правительства проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального кодекса об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.