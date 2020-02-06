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Китайская вирусная пневмония

Карантин для прибывших в Тюмень из Китая и переведенных в больницу не продлят

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три человека были переведены из реабилитационного центра в инфекционное отделение

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Карантин для прибывших из КНР в Тюмень, которых затем перевели в больницу, продлен не будет. Об этом в четверг сообщила журналистам глава регионального департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам в четверг, что три человека были переведены из санатория в инфекционное отделение.

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"К сожалению, люди из карантинной зоны коронавируса могут болеть и другими заболеваниями. Карантин им продлен не будет. <…>. Любые жалобы на повышение температуры, головную боль эвакуированных из Китая предполагают госпитализацию в инфекционную больницу. И в последующем, и в дальнейшем, если понадобится консультация других специалистов, мы будем направлять их в боксы инфекционной больницы", - пояснила Куликова.

Граждан из Китая вывезли в Тюмень на двух военных самолетах в среду, всего прибыли 144 человека. Среди прибывших из КНР четверо детей. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационный центр, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени. Это стандартная мера безопасности для подобных ситуаций.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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