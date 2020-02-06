Путин призвал убрать вузы -"пустышки"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить последовательно убирать вузы -"пустышки". Об этом глава государства заявил в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы -"пустышки", таких еще достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, и там, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении", - сказал он.

По словам главы государства, речь идет не о чисто механическом слиянии: нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах. А для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных.

"Мы планируем отработать такие управленческие инструменты в рамках первых пяти научно-образовательных центров мирового уровня, и в прошлом году начато их формирование в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях", - сказал Путин. В этой связи он отметил, что на заседании присутствует министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в недавнем прошлом ректор Тюменского университета, а также выразил надежду, что новый министр и поделится накопленным опытом, и использует его в своей новой работе.

Президент обратился к правительству с просьбой реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи, по его словам, следует подчинить профильные и другие национальные проекты, "включая работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов". Необходимо значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов, поставил задачу глава государства.

"Хотел бы повторить: даже с учетом всех отраслевых вложений мы не изменим региональную высшую школу, не выведем ее на новый уровень, если не добьемся реальных позитивных изменений в жизни на местах в регионах. И прошу помнить об этом и правительство, и всех глав субъектов Федерации, руководителей муниципальных образований", - подчеркнул Путин.