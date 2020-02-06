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В Калининграде ветеранам и инвалидам войны к 75-летию Победы выплатят по 50 тыс. рублей

По данным регионального Министерства социальной политики, это дополнительная выплата, ее механизм сейчас прорабатывается

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области выплатят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны по 50 тыс. рублей в связи с 75-летием Победы. Об этом написал на своей странице в Instagram в четверг губернатор региона Антон Алиханов.

"Приняли решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 50 тысяч рублей в связи с празднованием 75-летия Великой Победы", - написал он.

По данным регионального Министерства социальной политики, в области сейчас проживают 522 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Речь идет о дополнительной выплате, механизм сейчас прорабатывается, сообщили ТАСС в ведомстве.

Всего, по данным министерства, в регионе проживают почти 4,3 тыс. участников, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников, оказавшихся плененными в годы войны.

На территории современной Калининградской области зимой и весной 1945 года шли ожесточенный бои. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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