Минюст: намеренная передача автомобиля лицу для правонарушения будет грозить конфискацией

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Конфискация автомобиля или маломерного судна будет грозить лицам, передавшим их заведомо для совершения административного правонарушения. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, выступая на совещании в Совете Федерации на тему "Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ".

Он отметил, что в проектах новых кодексов (КоАП и процессуального кодекса) расширена возможность применения такого наказания, как конфискация имущества: ее смогут применять "не только в отношении орудий или предметов совершения административного правонарушения, но и в отношении не являющихся орудиями или предметами автомототранспортных средств, прицепов к ним, принадлежащих на праве собственности лицам, привлеченным к административной ответственности". По предложению главы Республики Крым добавлена и возможность конфискации маломерных судов.

"Здесь соблюдается правовая позиция Конституционного суда о том, что применять конфискацию можно лишь к тому лицу, которое было привлечено к административной ответственности и является собственником соответствующего имущества", - пояснил Новак. По его словам, если "кто-то сдал в аренду транспортное средство, не ведая, что арендатор будет совершать правонарушение, он не будет подвергнут наказанию в виде конфискации". "Ему будет выдаваться соответствующее предписание о недопустимости в дальнейшем использования его транспортного средства для неправомерных целей. Но если впоследствии выяснится, что это предписание не выполняется, в таком случае он уже будет подвергнут административной ответственности, тогда к нему может быть применена эта мера [конфискация]", - пояснил предлагаемую новеллу замглавы Минюста.

30 января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы подготовленные рабочей группой правительства проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального кодекса об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.