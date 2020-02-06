В регионах Центральной России прогнозируют до минус 10 градусов, снег и ветер

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ночная температура воздуха впервые с начала зимы опустится ниже 10 градусов мороза в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Почти на всей территории Центральной России поднимется сильный ветер, выпадет снег, сообщили в четверг в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Похолодание набирает силу в Воронежской и Тамбовской областях, чему способствует перемещение холодного воздуха с северо-запада. Впервые в этом сезоне среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы: в четверг-пятницу в регионах подморозит до минус 10. По данным гидрометцентра Воронежской области, на юге региона сегодня вечером ожидается снегопад с сильным ветром, на дорогах вероятны заносы, поэтому водителям следует быть особо внимательными. "В ночь с четверга на пятницу в отдельных районах Тамбовской области также пройдет снег, в среднем может выпасть 2-3 см осадков", - сказали в региональном гидромете.

В Орловской и Калужской областях уже идет снег, который продолжится и в пятницу. Температура воздуха, по данным региональных гидрометцентров, ночью опустится до минус 12, днем до 6 мороза, на дорогах возможна гололедица, порывы ветра будут достигать 15 м/с. На смену ясной погоде в Курской и Белгородской областях придет переменная облачность и небольшой снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в ожидается похолодание до 10 градусов мороза ночью, днем столбик термометра установится на отметке в минус 7 градусов.

В Тверской области в ночь на 7 февраля похолодает до минус 11, а в ночь на 9 февраля - до минус 15 градусов, ожидается небольшой снег. Ранее в регионе прошел обильный снегопад, расчистку дорог ведут в усиленном режиме. "На дорогах области последствия снегопада ликвидируют 128 комбинированных дорожных машин, 22 автогрейдера, 52 трактора с навесным оборудованием и другая техника. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Перепад температуры воздуха с нуля до минус 8 градусов в предстоящую ночь ожидается в Смоленской, Владимирской и Рязанской областях, где также в четверг и пятницу местные ЦГМС прогнозируют снег, местами метель, гололедицу, порывы ветра до 12-17 м/с. В Брянской и Тульской областях в ближайшие дворе суток ожидается небольшой и умеренный снег, ветер с порывами до 11-13 м/с. Днем столбики термометра опустятся до минус 8, ночью до 15 мороза. В Ярославской и Костромской областях ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью составит минус 12 градусов, местами 15 мороза, днем около минус 5 градусов мороза.