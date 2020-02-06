В МЧС заявили, что в ЦФО не повторятся торфяные пожары масштабов 2010 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Торфяные пожары в Центральном федеральном округе (ЦФО) России, подобные тем, которые произошли в 2010 году, никогда не повторятся. Такое мнение высказал в четверг первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян на совместном заседании комиссии правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Так получилось, что я тоже имею практику 2010 года. Опыт 2010 года, я склонен к мысли, никогда не повторится", - сказал он.

Ранее на заседании врио начальника ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов сообщил, что в торфяниках Московской, Владимирской, Рязанской и Калужской областей мало снега, много поваленных деревьев и сухой травы, пониженный уровень воды в обводных каналах.

В июле и августе 2010 года на всей территории европейской части России из-за малоподвижного антициклона установилась аномальная жара, рекордная более чем за 130-летнюю историю метеонаблюдений. Температура воздуха приближалась к 40-градусной отметке, а в отдельных областях превышала этот показатель. Из-за экстремальной жары ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары. За этот период было зафиксировано 34,8 тыс. их очагов общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных пожаров.

По данным МЧС, всего от пожаров и вызванного ими смога пострадали 17 регионов, более 60 человек погибли в огне и от отравления продуктами горения. В частности, огонь полностью уничтожил деревню Верхняя Верея в Выксунском районе Нижегородской области и поселок Моховое в Луховицком районе Московской области, где погибли шесть жителей, пытавшихся спрятаться от пожара в подвалах. Всего порядка 2,5 тыс. семей остались без крова, ущерб оценивался в 85,5 млрд рублей.