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Китайская вирусная пневмония

В Великобритании подтвердили третий случай заболевания коронавирусом

По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, пациент заразился не на территории Соединенного Королевства

ТАСС, 6 февраля. Третий случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщил в четверг главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

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"Тесты еще одного пациента дали положительный результат на коронавирус, что доводит число случаев до трех", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства. Уитти подчеркнул, что пациент был заражен не на территории Соединенного Королевства.

На прошлой неделе Утти сообщил о том, что два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в Великобритании. Пациенты были помещены в больницу Ньюкасла.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
ВеликобританияКитайская вирусная пневмония
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