Города Крыма, Кубани и Ростовской области объединились в ассоциацию античных городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Российская ассоциация античных городов, официально созданная в четверг, объединила девять муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель городского совета Керчи, которая вошла в ассоциацию.

"Сегодня прошло учредительное собрание ассоциации античных городов, подписали декларацию, которую приняли - стороны поставили подписи", - сказал представитель горсовета Керчи.

По его данным, документ подписали представители администраций крымских городов Симферополь (Неаполь Скифский), Керчь (в древности на ее месте находился город Пантикапей), Феодосия (Феодоро), Евпатория (Керкинитида), населенных пунктов Краснодарского края Тамань (Фанагория) и Новороссийск (Бата), города Таганрога (Кремны) Ростовской области и Мясниковского района (здесь располагался древний город Танаис) того же региона. Ранее планировалось, что также в ассоциацию войдут Севастополь (Херсонес Таврический), Судак (Сугдея), кубанские курорты Анапа (Горгиппия) и Геленджик (Тория).

Заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что создание ассоциации приурочено к 2500-летию создания Боспорского царства, мероприятие прошло в Керчи, так как Пантикапей был столицей царства. Главная цель ассоциации - объединить силы и сохранить античное наследие на российской территории: в Причерноморье и на берегах Азовского моря. Также перед городами, где есть такие объекты, стоит задача по наполнению недавно созданного и поддержанного на федеральном уровне маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он поможет узнать о древней истории региона и россиянам, и иностранным туристам.

"Вторая цель - обмен опытом в сфере культуры, науки и архитектуры, используя для этого потенциал городов античного наследия. Причем есть планы, чтобы наши города с античным наследием предложили создать международную ассоциацию зарубежным городам с античным наследием: а это Афины, Рим, Стамбул, София и другие. Такая ассоциация в том числе поможет развивать и международные связи Крыма, но не будет носить политического характера", - рассказал Мурадов.

По его словам, ожидается, что объединение сил поможет решить и насущные проблемы городов, в частности, касающиеся межрегионального транспорта и благоустройства.

Об ассоциации

После проведения учредительного собрания ассоциации планируется на VI Ялтинском международном экономическом форуме сформировать Международную ассоциацию городов античного наследия. Предварительное согласие, по данным Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, дадут города Греции, Италии, Абхазии, Армении, Болгарии, Израиля, Иордании, Ливана, Сербии, Сирии, Туниса и Турции.

На обеих сторонах Керченского пролива более 2,5 тыс. лет назад греческими переселенцами было основано античное государство - Боспорское царство. Столицей Боспора был Пантикапей, крупные города - Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей - на Керченском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). В IV веке н. э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.