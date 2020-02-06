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Работу по предупреждению торфяных пожаров проведут в Московском регионе

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, из-за небольшого количества осадков накопление влаги в почве достаточно малое, как только наступит весенний период, придет высыхание и начнутся палы и поджоги травы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москва и Подмосковье проведут совместные мероприятия по предупреждению торфяных пожаров в регионе в целях не допустить повторения ситуации 2010 года. Об этом сообщил в четверг в ходе совместного заседания комиссий правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Наступает пожароопасный период. Полагаю, сразу с его наступлением, необходимо принять меры в ТиНАО и Московской области по опашке лесных массивов и полей, не допустить пала. Мы продолжим работу закрепления нахождения на постоянном дежурстве сводного отряда поливомоечной техники <...> Если ситуация будет усложняться, мы опасаемся, что дым, гарь, пойдут на Москву. 200 км - расстояние, которое достаточно быстро преодолевается воздушными массами. Наши городские службы должны быть готовы, чтобы создать комфорт на территории города. В первую очередь, медицинские учреждения, санитарные службы, социальные службы и префектуры", - сказал Бирюков.

По его словам, что из-за малого количества влаги и снега, дождевых осадков, уровень грунтовых вод в Московском регионе понизился, в том числе и на торфяниках, которые примыкают со стороны Рязани, Твери и Владимирской области. Заммэра отметил, что опыт прошлого и позапрошлого годов показывают, что правительству Москвы вместе с коллегами из Подмосковья пришлось включаться в ликвидации ситуаций на территориях Рязанской и Владимирской областей.

"Учитывая погодные условия, накопление влаги в почве достаточно малое. Как только наступит весенний период, придет высыхание и наступит момент, когда начнутся палы и поджоги травы. Тогда неминуемо может возникнуть чрезвычайная ситуация <...> Ежедневно в круглосуточном режиме примерно полсотни единиц поливомоечной техники дежурит в местах массового пребывания населения. Если нечаянно посетитель того или иного места отдыха забыл потушить костер, то наши добровольцы и пожарные тушат, все они обучены, техника укомплектована необходимым оборудованием, эту работу надо будет продолжить", - сказал Бирюков.

Подготовка спецслужб

"Мы должны будем создать условия для граждан, чтобы не допустить ошибок и неприятностей, которые были в 2010 году. Неприятная была картины. Поэтому ситуацию нам лучше предупредить", - сказал Бирюков.

Он добавил, что специалисты из Москвы и Московской области совершили облеты всех торфяников, определены необходимые к проведению мероприятия на этих территориях. Вместе с тем проводится подготовка московских городских служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, например, на первоначальном этапе оказать помощь в Подмосковье с обводнениями. По его словам, правительство Московской области сделало очень многое за период с 2010 года по обводнению, и сегодня эта схема работает.

"У нас созданы сводные отряды в виде более 650 единиц поливомоечной техники, весь пожарно-спасательный гарнизон, - мы готовы выдвинуться. Отрабатываем это на совместных учениях, включая нашу авиагруппировку. Мы должны помнить, что на территории Московской области есть детские дошкольные учреждения, лагеря отдыха, социальные объекты, входящие в нашу систему. Мы обязаны уже сегодня предусмотреть мероприятия, связанные с эвакуацией, если это будет необходимо", - сказал заммэра.

Он добавил, что налажено взаимодействие столицы с Московской областью и районами, префектуры города закреплены для оказания помощи на случай ЧС за теми или иными районами.

"Все планы, все, что скоординировано, сегодня подготовлено теоретически, должны при ситуации воплотить в жизнь. Силы, средства на сегодняшний день есть, чтобы помощь друг другу оказать. С другой стороны, я полагаю, что Московская область готова прийти на помощь Москве, если в этом будет необходимость <...> Проведем совместные учения с коллегами в первых числах апреля", - сказал Бирюков.

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