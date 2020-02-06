{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК Дагестана отреагировал на жалобу отца четырехмесячной девочки на бездействие врачей

По словам жителя республики, медики в течение нескольких месяцев не могли поставить его дочери точный диагноз

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Дагестана начали проверку после появления в СМИ сообщений о бездействии врачей, которое едва не привело к гибели ребенка. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте республиканского управления СК.

"В эфире одного из федерального телеканала вышел сюжет о том, что житель республики жалуется на бездействие местных врачей при оказании медицинских услуг его 4-месячной дочери. Данная информация следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану будет проверена в ходе организованной доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По словам отца ребенка, врачи несколько месяцев не могли определиться с диагнозом. В итоге ему пришлось везти дочь в Москву, где девочке оказали необходимую помощь.

Следователи намерены изъять медицинскую документацию и назначить экспертизу, чтобы выяснить, насколько полными и качественными были оказанные дагестанскими врачами услуги больному ребенку.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Количество бюджетных мест в российских вузах вырастет на 141,8 тыс. к 2024 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что на 2020 год число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС