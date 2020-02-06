СК Дагестана отреагировал на жалобу отца четырехмесячной девочки на бездействие врачей

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Дагестана начали проверку после появления в СМИ сообщений о бездействии врачей, которое едва не привело к гибели ребенка. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте республиканского управления СК.

"В эфире одного из федерального телеканала вышел сюжет о том, что житель республики жалуется на бездействие местных врачей при оказании медицинских услуг его 4-месячной дочери. Данная информация следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану будет проверена в ходе организованной доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По словам отца ребенка, врачи несколько месяцев не могли определиться с диагнозом. В итоге ему пришлось везти дочь в Москву, где девочке оказали необходимую помощь.

Следователи намерены изъять медицинскую документацию и назначить экспертизу, чтобы выяснить, насколько полными и качественными были оказанные дагестанскими врачами услуги больному ребенку.