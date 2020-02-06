Власти Костромской области с 1 сентября обеспечат бесплатным горячим питанием школьников

ТАСС, 6 февраля. Власти Костромской области обеспечат учеников начальных классов бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Обращаю внимание, что президент поставил особую задачу очень тонкую, нежную даже, для нежного возраста обеспечить бесплатное горячее питание. Наша область к этому готова, создана вся материально-техническая база для организации горячего питания детей, это присутствует сегодня фактически во всех школах. В нашем бюджете заложены средства для того, чтобы с 1 сентября мы могли младшеклассников кормить бесплатно", - сказал Ситников.

Речь идет о бесплатном питании учеников с 1 по 4 классов. "98% наших ребятишек уже получают горячее питание", - отметил Ситников.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1 по 4 классы в стране. В тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.