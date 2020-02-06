В проект нового КоАП не попала статья о нарушении благоустройства дворов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Несколько составов административных правонарушений, введенных ранее в региональных законах, включены в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак на совещании в Совете Федерации.

"Это и административная ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов (ч. 6 ст. 14.1 проекта КоАП), и расширение состава "мелкого хулиганства", куда относятся, по проекту, в том числе действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан (ч. 1 ст 14.1). Под это предложение подпадет ряд тех составов, которые предлагали субъекты РФ (в том числе в федеральном кодексе под определение мелкого хулиганства будет подпадать и отправление естественных потребностей в подъездах и лифтах многоквартирных домов - прим. ТАСС)", - сообщил замглавы Минюста.

Кроме того, на основе региональных законов в проект КоАП включены ответственность за выгул в общественных местах потенциально опасных собак без намордника и поводка (ст. 14.9) и ответственность за продажу несовершеннолетним некурительных смесей на основе табака или никотина, полученных путем химического синтеза (смеси для электронных сигарет, ч. 3 ст. 25.5).

Среди не попавших в проект кодекса он назвал предложение о введении на федеральном уровне ответственности за нарушение благоустройства городов и населенных пунктов, в том числе благоустройства детских и спортивных площадок, освещения дворов, организации уборки мусора, поддержания чистоты во дворах и на улицах и т. д. "До сих пор сохраняется актуальность вопроса о нарушениях в сфере благоустройства", - сказал Новак, заметив, что Минюст поддерживает введение такой ответственности. Но для этого, по его словам, нужно внести изменения в отраслевое законодательство, в частности, в Строительный кодекс, "которые сделают возможным закрепление ответственности за это нарушение именно как за нарушение федерального законодательства".

30 января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы подготовленные рабочей группой правительства проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального кодекса об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.