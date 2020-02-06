В Самаре открылся второй центр оцифровки материалов для проекта "Дорога памяти"

ТАСС, 6 февраля. Второй центр оцифровки и загрузки материалов для мультимедийного музея "Дорога памяти" открылся в библиотеке самарского Дома офицеров - жители региона проявили к проекту большой интерес. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В Самаре из-за высокого интереса жителей региона открыли второй пункт оцифровки и загрузки фотографий участников Великой Отечественной войны для мультимедийного музея "Дорога памяти". <…> Пункты оцифровки в библиотеке Дома офицеров в Самаре работают с 11:00 до 18:00, кроме среды и субботы", - говорится в сообщении.

По словам начальника Дома офицеров Александра Назаренко, второй пункт открыли в связи с тем, что утром очередь на оцифровку составляла около 100 человек.

Первый пункт был открыт 4 февраля. Тогда одним из первых его посетил 94-летний Герой Советского Союза, последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Владимир Иванович Чудайкин.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.