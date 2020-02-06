Количество бюджетных мест в российских вузах вырастет на 141,8 тыс. к 2024 году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число бюджетных мест в российских вузах вырастет в 2021 году на 18,8 тыс., а к 2024 году - на 141,8 тыс. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Это увеличение [числа бюджетных мест], о котором говорилось в послании [президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию], будет означать следующее: в 2021 году прирастем на 18,8 тыс. мест, в 2022 - на 60,7 [тыс. мест], далее - на 94,9 и 141,8 [тыс. мест] - это очень большие цифры. Но за этими цифрами стоят серьезные финансовые ресурсы. И здесь региональные вузы должны быть готовы", - сказала она.

Голикова отметила, что на 2020 год число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.

По ее словам, важно "ехать" в регионы и поднимать уровень образования и квалификации преподавателей. Поэтому вопрос о распределении бюджетных мест будет решаться на уровне правительства, а не министерства, добавила она.

Ранее вице-премьер сообщила, что механизм установления контрольных цифр приема на бюджет в региональных вузах будет также согласовываться с регионами и работодателями, чтобы учесть подготовку специалистов для региональных рынков труда и исключить пробелы в подготовке кадров среди медработников и педагогов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.