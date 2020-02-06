Путин поддержал идею освободить вузы в регионах от дополнительных конкурсных процедур

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал предложение тамбовского губернатора Александра Никитина освободить вузы в регионах, получивших финансирование федерального уровня, от проведения дополнительных конкурсных процедур, которые в настоящий момент являются обязательными в случае софинансирования из регионального бюджета. Об этом глава государства сказал в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Правильно ли я понял, что вы говорите о необходимости не проводить конкурсные процедуры отбора, если конкурсный отбор уже был проведен на федеральном уровне, а 44-ФЗ требует, чтобы вы еще и на региональном уровне [проводили] <…> Ну, конечно, вы правы абсолютно. Двойная получается работа, нелепая совершенно. Согласен", - сказал Путин.

Никитин отметил, что это "короткое, но очень полезное решение даст незамедлительный эффект".