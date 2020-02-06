{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поддержал идею освободить вузы в регионах от дополнительных конкурсных процедур

Сейчас эти процедуры являются обязательными в случае софинансирования из регионального бюджета

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал предложение тамбовского губернатора Александра Никитина освободить вузы в регионах, получивших финансирование федерального уровня, от проведения дополнительных конкурсных процедур, которые в настоящий момент являются обязательными в случае софинансирования из регионального бюджета. Об этом глава государства сказал в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Правильно ли я понял, что вы говорите о необходимости не проводить конкурсные процедуры отбора, если конкурсный отбор уже был проведен на федеральном уровне, а 44-ФЗ требует, чтобы вы еще и на региональном уровне [проводили] <…> Ну, конечно, вы правы абсолютно. Двойная получается работа, нелепая совершенно. Согласен", - сказал Путин.

Никитин отметил, что это "короткое, но очень полезное решение даст незамедлительный эффект".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Александр Валерьевич
Реклама на ТАСС
Количество бюджетных мест в российских вузах вырастет на 141,8 тыс. к 2024 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что на 2020 год число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС