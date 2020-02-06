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Путин подписал закон о праве студентов-очников из-за рубежа подрабатывать в России

Изменения дают возможность работать в России без получения соответствующего разрешения иностранным студентам, которые учатся на очных отделениях российских вузов, имеющих госаккредитацию

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок трудоустройства в России иностранных студентов. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Совфедом 30 января.

Изменения дают возможность работать в России без получения соответствующего разрешения иностранным студентам, которые учатся на очных отделениях российских вузов, имеющих госаккредитацию. Документ также устанавливает, что заключенный иностранными студентами трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

В настоящее время работать в России без соответствующего разрешения вправе лишь иностранные студенты, "выполняющие работы или оказывающие услуги в течение каникул либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются".

Кроме того, такие иностранные студенты имеют право трудоустраиваться на основании разрешения на работу, которое выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ при этом освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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