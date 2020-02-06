Власти Ставрополья направят 1,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Образование"

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Финансирование национального проекта по развитию сферы образования в Ставропольском крае составит 1,5 млрд рублей, сообщил в четверг региональный министр образования Евгений Козюра на совещании по реализации нацпроекта. В регионе планируется открыть 17 школ и детских садов.

"Для реализации национального проекта в 2020-2022 годах заключено восемь соглашений. На текущий год предусмотрено 1 млрд 572 млн средств, это на 10 млн больше, чем в 2019 году", - сказал он на совещании.

Реализация национального проекта позволила в 2019 году создать 70 центров "Точка роста", обновить материально-техническую базу восьми коррекционных школ, построить две школы, "IT-куб", отремонтировать 26 спортивных залов и создать 26 спортивных клубов в 45 сельских школах.

"В рамках наших региональных проектов мы будем продолжать строить образовательные организации. Три школы строятся, более 1,5 тыс. мест будет введено в эксплуатацию. <…> Мы вводим в этом году 14 детских садов и начнем строительство еще 10 детских садов, которые будут введены в 2021 году. Суммарно за три года мы создадим 3,5 тыс. мест в дошкольных образовательных организациях", - пояснил министр.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.