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Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Документ был принят Госдумой 23 января и одобрен Совфедом 30 января 2020 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Совфедом 30 января 2020 года.

Законом вносится изменение в статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которому перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, дополняется новым - отсутствие у ребенка пригодного постоянного жилья. В действующем законодательстве в числе таких обстоятельств определены болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и "другие обстоятельства".

Как поясняла зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, несмотря на то, что этот перечень не является исчерпывающим, суды в своей практике назначают дополнительные выплаты только с целью возмещения расходов медицинского характера, поскольку все перечисленные в законе обстоятельства связаны именно со здоровьем ребенка. Сенатор отмечала, что парламентариям в этой связи поступает большое количество обращений от родителей, добавив, что представленный закон устраняет эту несправедливость.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМизулина, Елена Борисовна
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