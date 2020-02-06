Путин снял с должностей четырех руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей несколько руководителей региональных управлений МВД, СК и МЧС, соответствующий указ опубликован в четверг на портале правовой информации.

Так, документом от должности освобождены генерал-майор полиции Николай Аксенов, который занимал пост начальника управления МВД по Амурской области, и генерал-майор полиции Николай Афанасьев, занимавший должность начальника управления МВД по Приморскому краю. Также уволены полковник юстиции Александр Сарафанов, занимавший пост замруководителя главка СК РФ по Московской области и генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев, занимавший должность начальника главка МЧС по Чеченской Республике.

Также данным указом Путин провел ряд назначений в МЧС и МВД. В частности, президент назначил Александра Афонина замдиректора департамента кадровой политики МЧС, Евгения Лебедева - первым заместителем начальника главка МЧС по Новосибирской области, Алексея Рохлина - первым заместителем начальника главка МЧС по Ростовской области.

Кроме того, полковник юстиции Дмитрий Бочаров на пятилетний срок назначен руководителем следственного управления СК РФ по Калининградской области, генерал-майор Александр Булаев назначен на тот же срок главой следственного управления СК РФ по Ивановской области, полковник юстиции Валерий Липский на пятилетний срок назначен главой следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.