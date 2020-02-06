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"Кванториум" в Невинномысске на Ставрополье откроют в сентябре

Его строительство планируется завершить до 20 июля

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Второй в Ставропольском крае технопарк "Кванториум" откроется в моногороде Невинномысске 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил в четверг министр образования края Евгений Козюра на совещании по реализации национального проекта "Образование".

"Строительство "Кванториума" планируем закончить до 20 июля, затем пройдут закупка и установка оборудования, на 1 сентября [2020 года] запланировано открытие "Кванториума", - сказал он.

Единственный "Кванториум" в Ставропольском крае был открыт в Шпаковском районе недалеко от Ставрополя в 2017 году. По информации министерства, в образовательных программах и различных научных конкурсах на базе этого технопарка в 2019 году участвовали более 4 тыс. школьников.

В 2020 году в крае в рамках национального проекта "Образование" планируется также создание мобильного технопарка в городе Михайловске, он тоже должен начать работу 1 сентября 2020 года. Этот технопарк позволит вовлекать в углубленное техническое образование детей в территориях, где пока не созданы подобные площадки. Общий охват детей дополнительным образованием в регионе в 2019 году составил 81,7%.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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