{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Власти Японии хотят попросить лайнер Westerdam вернуться в Гонконг

Кроме того, правительство рассчитывает убедить японских граждан, находящихся на судне, вернуться затем из Гонконга на родину по воздуху

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Японии, которые ранее приняли решение запретить выход на берег иностранным пассажирам круизного лайнера Westerdam, в настоящее время идущего из Гонконга к японским островам, хотят попросить судно вернуться обратно в Гонконг без захода в японские порты. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ также рассчитывает убедить японских граждан, находящихся на Westerdam, вернуться затем из Гонконга на родину по воздуху.

В ходе своего маршрута Westerdam, среди пассажиров которого, по данным японских властей, могут быть люди, инфицированные вирусом 2019-nCoV, должен был также посетить остров Исигаки и город Наха на юге страны, залив Хаката и поселок Симидзу. Однако, по последним данным, первая остановка, которая должна была состояться 7 февраля на острове Исигаки, была отменена, возможны и другие изменения маршрута следования лайнера.

Власти Японии на экстренном заседании Совета национальной безопасности уже приняли решение запретить выход на берег иностранным пассажирам этого лайнера. Премьер-министр Синдзо Абэ также подчеркнул, что власти готовы принять аналогичные меры и в отношении других круизных лайнеров, следующих в сторону Японии. По данным Kyodo, на борту Westerdam находится несколько граждан Японии.

В настоящее время в водах рядом с японским портом Иокогама на двухнедельном карантине стоит круизное судно Diamond Princess, где находятся около 3,7 тыс. человек более чем из 50 стран, в том числе более двух десятков россиян. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у 20 туристов диагностирована пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV.

Заболевшие эвакуированы и доставлены в медицинские учреждения префектуры Канагава, остальные пассажиры помещены в карантин непосредственно на борту лайнера.

По данным посольства РФ в Японии, у граждан России, находящихся на борту Diamond Princess, вирус 2019-nCoV не выявлен. Как рассказал ТАСС россиянин Олег Щербаков, путешествующий на лайнере вместе с семьей, из-за карантина туристам запрещено покидать каюты. По сведениям российского посольства, карантин может продлиться до 20 февраля.

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Сбербанк открыл в Казани школу программирования
Председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что выпускники "Школы 21" внесут огромный вклад в технологический прогресс Татарстана и всей России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС