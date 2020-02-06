Власти КНДР ограничили передвижение иностранцев по Пхеньяну из-за коронавируса

ПХЕНЬЯН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Сотрудники посольств и международных организаций в Пхеньяне не могут покидать пределов дипломатического городка после того, как власти КНДР в начале недели ограничили передвижение иностранцев по городу в качестве превентивной меры против коронавируса. Временно недоступными оказались рестораны, магазины, гостиницы, рынок на улице Тхониль, дипломатический клуб "Тэдонган" и еще большое число привычных для иностранцев заведений в пределах города. Единственное место, разрешенное для посещений, это продовольственный магазин "Пхеньян санджом" в дипломатическом квартале Мунсудон.

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Дипломатической городок Пхеньяна после введения карантинных мер выглядит безлюдным. На центральной улице квартала, по наблюдению корреспондента ТАСС, нет ни машин, ни даже случайных прохожих. Практически все иностранцы предпочли остаться дома и решать текущие рабочие вопросы дистанционно. Телефонная связь и интернет работают в Пхеньяне без перебоев.

Автомобили на парковке перед жилыми домами стоят, присыпанные снегом. Сотрудники международных организаций перестали их чистить, потому что поехать на машине некуда. При этом водители из числа местных жителей, услугами которых пользуется большинство зарубежных организаций, в связи с карантином получили дополнительные выходные.

Подобные ограничения для иностранцев на передвижение по Пхеньяну продлятся как минимум до 15 февраля. Власти народной республики решили минимизировать контакты иностранцев с местными жителями и фактически поместили в двухнедельный карантин всех сотрудников посольств и жителей дипломатического городка.

Государство в государстве

Дипломатический городок Пхеньяна является своеобразным государством в государстве, где на территории протяженностью около километра компактно расположено большинство зарубежных посольств и многоквартирных жилых домов для иностранцев. В дипгородке есть все необходимое для автономной жизни: продуктовый магазин, кафе, парикмахерская, автозаправка, ателье по пошиву одежды и госпиталь "Дружба". Есть даже спортивный тренажерный зал и бильярдная, а также функционирующие в теплое время года теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки.

Въезд в квартал охраняют вооруженные часовые. Беспрепятственно попасть туда могут автомобили с номерами посольств и иностранных организаций, а вот граждане КНДР должны оформлять специальный пропуск.

После введения мер карантина на въезде в квартал дополнительно появился экипаж скорой помощи. Медики, облаченные в специальные костюмы, защитные очки и маски, вносят в журнал номера въезжающих и выезжающих автомобилей, а также измеряют бесконтактными инфракрасными термометрами температуру всех пассажиров.

Запас продуктов

В единственном магазине Пхеньяна, который остался доступным для иностранцев после введения карантина, много людей. Сотрудники посольств и международных миссий заполняли продуктами питания полные тележки и выстраивались в очередь на кассу. Общая стоимость средней покупки поднялась до $200-300, что составляет примерно половину месячных расходов на питание семьи из трех человек.