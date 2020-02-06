Власти КНДР ограничили передвижение иностранцев по Пхеньяну из-за коронавируса

ПХЕНЬЯН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Сотрудники посольств и международных организаций в Пхеньяне не могут покидать пределов дипломатического городка после того, как власти КНДР в начале недели ограничили передвижение иностранцев по городу в качестве превентивной меры против коронавируса. Временно недоступными оказались рестораны, магазины, гостиницы, рынок на улице Тхониль, дипломатический клуб "Тэдонган" и еще большое число привычных для иностранцев заведений в пределах города. Единственное место, разрешенное для посещений, это продовольственный магазин "Пхеньян санджом" в дипломатическом квартале Мунсудон.
Дипломатической городок Пхеньяна после введения карантинных мер выглядит безлюдным. На центральной улице квартала, по наблюдению корреспондента ТАСС, нет ни машин, ни даже случайных прохожих. Практически все иностранцы предпочли остаться дома и решать текущие рабочие вопросы дистанционно. Телефонная связь и интернет работают в Пхеньяне без перебоев.
Автомобили на парковке перед жилыми домами стоят, присыпанные снегом. Сотрудники международных организаций перестали их чистить, потому что поехать на машине некуда. При этом водители из числа местных жителей, услугами которых пользуется большинство зарубежных организаций, в связи с карантином получили дополнительные выходные.
Подобные ограничения для иностранцев на передвижение по Пхеньяну продлятся как минимум до 15 февраля. Власти народной республики решили минимизировать контакты иностранцев с местными жителями и фактически поместили в двухнедельный карантин всех сотрудников посольств и жителей дипломатического городка.
Государство в государстве
Дипломатический городок Пхеньяна является своеобразным государством в государстве, где на территории протяженностью около километра компактно расположено большинство зарубежных посольств и многоквартирных жилых домов для иностранцев. В дипгородке есть все необходимое для автономной жизни: продуктовый магазин, кафе, парикмахерская, автозаправка, ателье по пошиву одежды и госпиталь "Дружба". Есть даже спортивный тренажерный зал и бильярдная, а также функционирующие в теплое время года теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки.
Въезд в квартал охраняют вооруженные часовые. Беспрепятственно попасть туда могут автомобили с номерами посольств и иностранных организаций, а вот граждане КНДР должны оформлять специальный пропуск.
После введения мер карантина на въезде в квартал дополнительно появился экипаж скорой помощи. Медики, облаченные в специальные костюмы, защитные очки и маски, вносят в журнал номера въезжающих и выезжающих автомобилей, а также измеряют бесконтактными инфракрасными термометрами температуру всех пассажиров.
Запас продуктов
В единственном магазине Пхеньяна, который остался доступным для иностранцев после введения карантина, много людей. Сотрудники посольств и международных миссий заполняли продуктами питания полные тележки и выстраивались в очередь на кассу. Общая стоимость средней покупки поднялась до $200-300, что составляет примерно половину месячных расходов на питание семьи из трех человек.
При этом местные власти сумели оперативно организовать подвоз продуктов питания в магазин дипломатического квартала. Несмотря на то, что иностранцы стали покупать больше обычного и принялись делать запасы на несколько недель вперед, полки в торговых залах не опустели. В достаточном количестве есть овощи, фрукты, мясо, колбасные изделия, сыр, молоко, крупы, большой выбор печенья, конфет и шоколада. Для продажи алкоголя отведены сразу два отдела магазина, в них представлены как местные, так и зарубежные спиртные напитки.
В ситуации с введением ряда ограничений в отношении иностранцев наибольшую тревогу испытывают дипломаты, приехавшие в Пхеньян недавно, и особенно те, кто привез с собой детей. На следующий после введения карантина день мне позвонил один из знакомых сотрудников посольства Румынии, чьи дети ходят вместе с моим сыном в дошкольную группу местной школы. "Как быть, если что-то случится с детьми? Сможем ли мы покинуть КНДР, если заболеет ребенок?" - поинтересовался он.
"Насколько мне известно, граница КНДР в настоящее время полностью закрыта для въезда и выезда иностранцев, - ответил я. - Но пока повода для беспокойства нет, так как здесь не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, мы находимся в безопасности".
В этом же ключе высказываются многие дипломаты, проработавшие в КНДР много лет и пережившие сложные ситуации, в том числе и карантин при возникавших эпидемиях. По их оценкам, достаточно скоро санитарные меры из-за нового коронавируса будут ослаблены, а сообщение с внешним миром восстановится.
Спорт в условиях карантина
Ярким примером для сохранения спокойствия в ситуации с карантином в Пхеньяне стал мой сосед по подъезду Свен. Этот всегда бодрый и подтянутый швед занимается марафонским бегом. На мой вопрос, изменил ли он программу своих тренировок из-за введенных ограничений, Свен ответил спокойно и с улыбкой.
"Раньше я бегал по берегу Тэдонгана, но сейчас мне пришлось изменить маршрут, - пояснил он. - Теперь я наматываю круги по дипломатическому городку, бегу от посольства Чехии до поста на выезде из квартала, пробегаю 10 км утром и столько же вечером".
Увлеченными спортсменами, которые не намерены расставаться со своим любимым занятием даже во время карантина, являются и большинство корейцев, которые работают в представительствах международных организаций на территории дипгородка. По окончании работы в офисе они выходят во двор и, несмотря на 10-градусный мороз, устраивают матчи по волейболу и бадминтону. При этом играют, позабыв об опасности нового коронавируса и сбросив защитные медицинские маски.
Карантин из-за коронавируса
Ранее власти КНДР в качестве превентивной меры против распространения коронавируса на неопределенный срок приостановили международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов из Пхеньяна в Китай и Россию. МИД народной республики уведомил иностранных дипломатов, что покидать пределы страны им временно запрещено. Всем иностранцам предписывается до 15 февраля 2020 года не покидать пределы посольств, а также дипломатического квартала Пхеньяна.
Ряд граждан КНДР, которые вернулись в страну из-за границы после 13 января, помещены в карантин. При этом, по сообщению центральной газеты народной республики "Минчжу Чосон", в настоящее время в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.