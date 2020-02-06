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ВШЭ предоставит региональным вузам передовые образовательные технологии

ВШЭ и Северо-Восточный федеральный университет в 2021 году запустят совместную программу бакалавриата "Экономика и анализ данных"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" предоставит вузам передовые образовательные технологии. Уже в 2021 году в рамках данного проекта ВШЭ и Северо-Восточный федеральный университет откроют совместную программу "Экономика и анализ данных", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

"Высшая школа экономики и Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в 2021 году запустят совместную программу бакалавриата "Экономика и анализ данных". Она будет реализована в рамках проекта ВШЭ по развитию региональных систем образования", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил проректор ВШЭ Сергей Рощин, слова которого привели в пресс-службе, работа над совместной программой ведется как на уровне вузов, так и на уровне факультетов - ее созданием занимаются факультеты экономических наук и компьютерных наук ВШЭ. "Весь блок дисциплин, знаний, компетенций вокруг инструментов анализа данных будет усилен по сравнению с обычной программой по экономике. Программа будет готовить специалистов из двух областей одновременно - выпускники будут хорошо понимать экономические процессы и будут хорошо подготовлены с точки зрения инструментов анализа данных и всего, что связано с информационными технологиями", - отметил Рощин.

Учебный план будет состоять из ключевых дисциплин, обязательных для изучения всеми студентами, и курсов по выбору. Так, отметили в пресс-службе, занятия по программированию, анализу данных, математические, базовые и инструментальные экономические дисциплины распределят на четыре года. "При этом студентам уезжать в Москву не нужно, все их обучение пройдет в СВФУ, что будет способствовать развитию человеческого капитала региона", - добавили в ВШЭ.

Также ВШЭ намерена заняться повышением квалификации преподавателей в СВФУ. Педагоги пройдут обязательную подготовку и аттестацию.

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