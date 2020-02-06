Global Times опровергла свою информацию о смерти врача Ли Вэньляна в Китае

ТАСС, 6 февраля. Газета Global Times опровергла ранее обнародованную информацию о смерти Ли Вэньляна - одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии, отметило издание.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.