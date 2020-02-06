{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Global Times опровергла свою информацию о смерти врача Ли Вэньляна в Китае

По последним данным, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии, отметило издание

ТАСС, 6 февраля. Газета Global Times опровергла ранее обнародованную информацию о смерти Ли Вэньляна - одного из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, Ли Вэньлян находится в критическом состоянии, отметило издание.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Американский ветеран считает недопустимым переписывание истории войны
Ветеран высадки войск союзников в Нормандии Стивен Мельникофф отметил, что итоги Второй мировой войны необходимо признать ради лучшего будущего
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС