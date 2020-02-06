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Виталий Игнатенко и Павел Гусев получили премию СЖР "Легенда журналистики"

Среди лауреатов премии - ветеран ТАСС Виктор Жиляков, проработавший в агентстве 40 лет

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Всемирной ассоциации русской прессы, председатель Общественного совета Общественного телевидения России, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев удостоены премии Союза журналистов России (СЖР) - "Легенда журналистики". Церемония вручения наград прошла в четверг на сцене театра Новая Опера, передает корреспондент ТАСС.

Получая награду, Игнатенко заметил, что, какие бы должности ни занимали журналисты, они всегда должны прежде всего помнить о своем призвании. "Конечно, нас награждают, нас чествуют, но не стоит забывать все равно, как мы сами называем себя. Мы зовемся простыми журналистами, которые для наших зрителей, читателей и слушателей должны приносить доброе слово, надежду, опору", - сказал он.

Гусев, который работает в медиа 37 лет, поблагодарил СЖР за престижную награду. "Спасибо Союзу журналистов России за то, что заметили <...> Нам с вами, журналистам, очень повезло: мы прошли удивительный жизненный путь, сменили государства, появилось выражение "свобода слова", научились защищать себя <...> За последние годы журналистика окрепла под натиском блогеров, новых технологий; мы научились отстаивать свободу слова и мы несем за нее ответственность, потому что мы - журналисты России", - сказал он.

Среди лауреатов премии - ветеран ТАСС Виктор Жиляков, проработавший в агентстве 40 лет. "Сорок лет проработал собственным корреспондентом ТАСС, а сейчас я волнуюсь. Спасибо хочу сказать факультету журналистики МГУ. А ТАСС подхватил меня и научил работать с утра и до утра, сутками, и получать от этого удовольствие", - отметил он.

Наградами в номинации "Легенда журналистики" также были отмечены журналист-международник Георгий Зубков и тележурналист Александр Тихомиров.

Золотые перья

Шесть российских журналистов также получили высшие награды Союза - "Золотое перо России".

Лауреатами стали - редактор отдела культуры газеты "Труд" Сергей Бирюков, главный редактор газеты "Восточно-Сибирская правда" Александр Гимельштейн, редактор отдела журнала "Профиль" Иван Дмитриенко, автор и ведущий программы "Добров в эфире" телеканала РЕН ТВ Андрей Добров, известный фотокорреспондент Вячеслав Киселев и обозреватель "Новой газеты" Галина Мурсалиева, автор материалов о "группах смерти". Мурсалиева подчеркнула, что ее материалы, по признанию читателей, помогли многим родителям разобраться с состоянием детей и своевременно обратиться за помощью к специалистам.

СЖР объединяет более 100 тыс. профессионалов. Независимая общественная организация работников СМИ была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов.

Теги
РоссияИгнатенко, Виталий НикитичГусев, Павел Николаевич
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