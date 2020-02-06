В Минкультуры Татарстана назвали законным бракосочетание дочери министра в музее

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Проведение свадебной регистрации в казанской галерее современного искусства (ГСИ ГМИИ РТ) дочерью министра культуры Татарстана Ирады Аюповой является правомерным. Об этом в четверг сообщается на сайте Министерства культуры республики.

По данным СМИ, 2 февраля галерею закрыли для посещения, поскольку там проводила свадьбу дочь Аюповой. Этот факт вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. В пресс-службе Министерства культуры Татарстана подтвердили факт бракосочетания, уточнив, что оно проводилось "на общих основаниях".

"Постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 3 июня 2010 года номер 431 "Об использовании объектов историко-культурного наследия для государственной регистрации заключения брака" утвержден перечень учреждений культуры, в которых, по желанию лиц, вступающих в брак, может проводиться государственная регистрация заключения брака. <…> В список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации, входит и ГМИИ РТ (Государственный музей изобразительных искусств Татарстана)", - говорится в сообщении.

Организация церемонии бракосочетания в указанном музее доступна всем парам, для этого необходимо подать заявку и оплатить расходы, связанные с торжеством, "что и сделали молодожены", уточняется в сообщении. Они оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в галерею для гостей. В Минкультуры Татарстана выразили надежду, что история "привлечет еще больше молодоженов в стены ГМИИ РТ республики".