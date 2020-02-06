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Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии

В самолете находятся 26 детей, еще девять человек остались в Дамаске до оформления нужных документов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Самолет с российскими детьми на борту вылетел из Сирии и направляется в РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Борт с российскими детьми вылетел в четверг из Сирии", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что детей привезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей, где их ждут родственники.

Как уточнила перед вылетом с российской авиабазы Хмеймим сама Кузнецова, в самолете находятся 26 детей. Еще девять человек остались в Дамаске до оформления нужных документов.

"Часть детей мы вынуждены оставить в Дамаске ввиду того, что не оформлены документы. Но они в ближайшее время будут готовы, и первым же рейсом мы [детей] вернем назад. Поэтому будем надеяться, что все пройдет положительно, спасибо нашим военным", - сообщила Кузнецова журналистам.

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.

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