Эксперт: для межвузовских программ нужна система финансирования, подобная ОМС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Единая система финансирования, аналогичная используемой в обязательном медицинском страховании, может решить проблему взаимооплаты для вузов, которые готовы запустить совместные программы обучения, считает врио губернатора Севастополя, руководитель подгруппы Госсовета "Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций" Михаил Развожаев.

Межвузовские программы подразумевают, что одна программа реализуется силами нескольких вузов. Также возможен формат, когда студенты, обучаясь по программе одного вуза, могут проходить и образовательные модули в другом учреждении. Однако, как пояснил Развожаев, сейчас непонятен механизм проведения взаиморасчетов между вузами, и это может привести к проблемам.

"Сетевое образование нужно, чтобы собрать такую программу и создать эффективные направления в лучших вузах. Нормативное осмысление, как за это рассчитываться, можно разработать. За базу может быть взята система ОМС, когда деньги "ходят" за человеком", - сказал Развожаев в четверг на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию.

Он напомнил, что по системе ОМС россиянин может получить медицинскую помощь в любом регионе России, и потом туда будут перечислены средства фонда за его лечение.

Глава Севастополя отметил, что сама возможность создания межвузовской программы предусматривается законодательством. По его словам, развитие сетевого образования, когда для программы берутся лучшие практики разных университетов, позволят нарастить кадровые потенциал и повысить академическую мобильность.

В свою очередь руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева отметила, что для создания междисциплинарных программ, которые позволили бы готовить специалистов для экономики будущего и удерживать молодежь в регионах, помимо финансового вопроса существует вопрос оснащенности учреждений. Кроме того, необходимо привлечь для таких программ высококвалифицированные кадры.