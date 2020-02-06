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75-летие Победы

Посольство России в Латвии широко отметит 75-летие Победы

Помимо запланированных мероприятий, ветеранам, проживающим в Латвии выплатят по 75 тыс. рублей, а также наградят их памятной медалью

РИГА, 6 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии готовится широко отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг журналистам сообщил посол РФ в республике Евгений Лукьянов.

"Мы будем праздновать и помогать ветеранам и общественникам, чтобы должным образом отметить эту дату. Это будут и уже идущие церемонии награждения ветеранов памятной медалью в честь 75-летия Победы, публикация юбилейных изданий, предстоящие объезды воинских захоронений и реставрация некоторых из них, создание цифровых копий мемориалов в виде виртуальных моделей в трех измерениях с привязкой к конкретной географической местности, выставки и праздничные концерты, 13-я Страновая конференция организаций соотечественников, которая состоится в рижском "Доме Москвы" в этом году практически накануне 9 мая. Посольство также будет активно участвовать в начинаниях наших соотечественников, поддержит их. Мы проведем ряд своих традиционных и новых акций", - рассказал он.

По словам дипломата, не обойдется и без оказания традиционной материальной помощи ветеранам. Указом президента РФ, в том числе и проживающим на территории стран Балтии ветеранам ВОВ, будет присвоена единовременная денежная выплата в размере 75 тыс. рублей. "Мы очень рады и довольны, что такое решение было принято. Мы предполагаем, что это будет своевременной и весомой мерой социальной поддержки", - подчеркнул Лукьянов.

Поддержка ветеранов

По его данным, всего по состоянию на 1 февраля 2020 года в Латвии проживало 1 ты. 386 ветеранов ВОВ. "РФ оказывает поддержку проживающим в Латвии ветеранам на основе указа президента РФ, по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, министерства обороны и правительства Москвы. За счет средств, выделяемых по линии комиссии, посольством ежегодно проводятся различные гуманитарные акции. В 2019 году посольством оказана единовременная материальная помощь 550 ветеранам войны, 40 ветеранов получили бесплатные путевки на прохождение санаторно-курортного лечения", - отметил он.

"Ежегодно для всех ветеранских организаций осуществляется безвозмездная подписка на местные и российские периодические издания. Группы ветеранов регулярно отправляются в Россию для участия в праздничных мероприятиях. Недавно состоялась поездка группы ветеранов и сопровождающих их лиц с учетом того, что их возраст не позволяет им самостоятельно перемещаться, на памятное мероприятие в Санкт-Петербург. Готовится аналогичное мероприятие в Москве 9 мая по случаю Победы, в котором также примет участие делегация от Латвии", - добавил посол России.

Кроме того, в рижском "Доме Москвы" на систематической основе проходят выставки, показы фильмов, театральные и музыкальные постановки для ветеранов. Изыскана возможность предоставления помещений для проведения различных собраний ветеранских организаций. "Разумеется, нам бы хотелось делать больше, но мы исходим из того бюджета, который нам предоставляет Россия", - резюмировал он.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам- освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.

Теги
ЛатвияРоссия75-летие Победы
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