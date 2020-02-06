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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в больнице Уханя подтвердили смерть врача, впервые сообщившего о коронавирусе

В больнице сообщили, что врач умер, несмотря на все попытки медиков его реанимировать

ТАСС, 6 февраля. Один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового вируса 2019-nCoV в КНР, - Ли Вэньлян - умер в ночь на пятницу (вечер четверга мск) от пневмонии, вызванной указанным коронавирусом. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), в которой медик проходил лечение.

"В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, - говорится в заявлении медицинского учреждения. - Он умер, несмотря на все наши попытки его реанимировать".

Смерть Вэньляна, которому было 34 года, наступила в 02:58 пятницу по местному времени (20:58 6 февраля мск). Первые симптомы болезни были диагностированы у врача 10 января, а 12 января он был госпитализирован, уточнило издание.

Ранее в четверг газета Global Times сообщила о смерти китайского медика, одним из первых оповестившего о распространении нового коронавируса, однако позднее опровергла эту информацию, указав, что Вэньлян находится в критическом состоянии.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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