Самолет из Сирии доставил российских детей на родину

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет из Сирии доставил в пятницу российских детей на аэродром Чкаловский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Как ранее уточнила перед вылетом с российской авиабазы Хмеймим сама Кузнецова, в самолете находятся 26 детей. Еще девять человек остались в Дамаске до оформления нужных документов.

"Да, борт сел", - сказали в пресс-службе.

Детей привезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья, где их ждут родственники.

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.