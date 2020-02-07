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Лавров: Мексика поддерживает Россию по инициативам о недопустимости героизации нацизма

Также Мехико поддерживает в ООН инициативы Москвы по контролю над вооружениями и нераспространению, отметил глава российского МИД

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Мехико разделяет позицию Москвы в ООН о недопустимости героизации нацизма и большинству других инициатив РФ. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"По большинству российских инициатив [в ООН] мы имеем поддержку Мексики, включая резолюцию о недопустимости героизации нацизма, о неразмещении оружия в космосе, о налаживании взаимодействия по укреплению доверия в космическом пространстве, резолюцию о международной информационной безопасности", - сказал он.

Кроме того, Мехико поддерживает в ООН инициативы Москвы по контролю над вооружениями и нераспространению, отметил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаРоссия
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