"Известия": популяция некоторых видов речных рыб может сократиться из-за малоснежной зимы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Условия размножения речных рыб в весенний сезон нереста могут оказаться неблагоприятными по причине малого количества снега, что через два-три года скажется на популяции. Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на Ассоциацию производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации).

По информации издания, маловодье, вызванное малым количеством снега, пагубно отразится на условиях размножения тех рыб, которые откладывают икру в растительности. Как отметил изданию вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин, в случае малоснежной зимы, вода быстро сходит, а икра остается на траве и погибает. Он добавил, что это касается видов рыб, живущих во внутренних водоемах, исключениями являются лососевые и осетровые.

Фомин пояснил изданию, что при плохом нересте популяция рыбы сократится на 20-30%, что будет особенно заметно через два-три года. При этом более всего может упасть численность лещей, сазанов, плотвы, красноперки, воблы и карася.