Кузнецова сообщила, что более 70 детей готовятся на вывоз из Сирии в ближайшее время

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 70 детей в ближайшее время будут вывезены в РФ из Сирии. Об этом журналистам в пятницу сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Уже сейчас можем точно сказать, что в ближайшее время готовятся на вывоз еще более 70 детей", - сказала Кузнецова. Она отметила, что впервые удалось пройти в лагерь Рож, где у 21 сирот удалось взять образцы ДНК.

"Из лагеря Аль-Холь на возвращение готовятся 53 ребенка, уже осуществлен забор ДНК, часть детей нас ждут в Дамаске. Этот рейс будет следующим, самым ближайшим, потому что документы на этих детей почти готовы", - добавила она.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.