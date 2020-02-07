Приморью ежегодно не хватает более 340 млн рублей для борьбы с лесными пожарами

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Приморскому краю для обеспечения пожарной безопасности в лесах требуется дополнительно более 340 млн рублей ежегодно. В 2020 году на эти цели в регионе выделили 340,3 млн рублей, из них 53,3 млн рублей составляет субсидия из федерального бюджета, сообщил ТАСС в пятницу глава министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Валентин Карпенко.

"В 2020 году для обеспечения пожарной безопасности в лесах выделено 340,3 млн рублей, из них в рамках государственной программы (проекта "Сохранение лесов") из федерального бюджета выделена субсидия в размере 53,276 млн рублей на закупку лесопожарной техники и в рамках государственной программы Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае" из краевого бюджета направлена субсидия 42,4 млн рублей. При этом финансирования не достаточно, в настоящее время для обеспечения пожарной безопасности ежегодно требуется дополнительно 346,1 млн рублей", - сообщил министр.

Он уточнил, что региону, в частности, нужно создавать противопожарную инфраструктуру, строить минерализованные полосы и ухаживать за ними, а также доукомплектовать штатную численность лесопожарной службы, дополнительно оснастить ее техникой и оборудованием. В 2020 году планируется построить 51 км лесных дорог, создать 600 км минерализованных полос и провести профилактические выжигания на площади 10 тыс. га. В 2019 году на землях лесного фонда Приморья было построено 87,4 км дорог противопожарного назначения, профилактические выжигания специалисты провели на площади 9,987 тыс. га.

"За 2019 год на территории земель лесного фонда Приморского края зарегистрировано 574 лесных пожара общей площадью 63,317 тыс. га. По сравнению с 2018 годом, количество пожаров увеличилось на 28%, а площадь пожаров уменьшилась в 1,7 раза. Населенные пункты пожарами затронуты не были", - сообщил Карпенко.

Среди нововведений в 2020 году он назвал использование беспилотников и квадрокоптеров, с помощью которых специалисты будут следить за состоянием лесов. Эти аппараты помогут обнаруживать виновников пожаров и точнее определять площадь возгораний. Кроме того, квадрокоптеры помогут специалистам правильно распределять силы и средства и быстро принимать решения о привлечении дополнительных сил и средств.