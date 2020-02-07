На Чукотке перевозили детей в школу на вертолете без лицензии

ТАСС, 7 февраля. Транспортная прокуратура установила, что компания "Северавиа" перевозила учащихся школ Чукотского автономного округа воздушным транспортом без лицензии. Незаконную деятельность запретили, сообщается в пятницу на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что перевозку детей воздушным транспортом осуществляло ЗАО "Северавиа" по муниципальному контракту с администрацией Анадырского района. Однако у данной организации отсутствует лицензия на перевозку пассажиров воздушным транспортом и сертификат эксплуатанта на право осуществления коммерческих воздушных перевозок", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление авиаперевозчику. Школьников доставили другой авиакомпанией. Кроме этого, "Северавиа" оштрафовали на 400 тыс. рублей за нарушение административной ответственности по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии"). Материалы прокурорской проверки также направлены в следственные органы. На руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Максимальное наказание предусматривает арест на срок до шести месяцев.

Чукоткский авономный округ имеет площадь 737,7 тыс. кв. км. Многие населенные пункты труднодоступны, добраться возможно только воздушным транспортом.