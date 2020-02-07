Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама. Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Хотя они в основном того не стоят

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 61 человека. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется. В ближайшее время их должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения, расположенные в пяти префектурах центральной части Японии, включая Токио.

Больных в тяжелом состоянии не выявлено среди 41 пассажира стоящего в порту круизного лайнера, у которых, как было объявлено, дополнительно обнаружено заражение коронавирусом 2019-nCoV. Среди них - 21 японец, сообщил на транслировавшейся по национальному телевидению пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Все зараженные, - отметил он, - пассажиры судна, среди них нет членов команды. Это люди в возрасте от 20 до 80 лет. Больше всего, 21 человек, - в возрасте за 70 лет".

Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек - граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин.